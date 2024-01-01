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Конек-горбунок отражает культурный потеницал Тюменской области на выставке "Россия"

Общество, 15:21 30 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Через сказку Петра Ершова "Конёк-горбунок" Тюменская область представляет культурный потенциал на выставке "Россия" в павильоне ВДНХ. На стенде области актёры Тобольского драмтеатра читают сказку под сопровождение гусляра.

Об этом директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер написала на своей странице во ВКонтакте.

"Также на стенде региона можно "собрать сказку", а вернее - одну из шести иллюстраций-фотозон из кубиков. Филумист Игорь Рязанцев вновь открыл свою мастерскую. Гостям предлагают расписать пряники, используя образы Конька-горбунка, Жар-птицы, Рыбы-кита. А кто хочет проверить эрудицию, может поучаствовать в викторине "Мой Конёк"", - рассказала Майер.

vk.com/maierelenaculture | Фото: vk.com/maierelenaculture

Знакомство с писателем и сибирской сказкой построено через документальный фильм "Неизвестный Ершов". Гостей стенда ожидает общение с "живой" статуей Петра Павловича. Здесь можно пройти туристический маршрут "Дорогами Конька-горбунка".

"Путешествие будет интересным для любителей семейного отдыха. Ведь в каждом из нас живет ребенок, который верит в чудо, и, чудо обязательно случится. Я приглашаю всех убедиться в этом лично!" - заключила директор регионального департамента культуры.

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# ВДНХ , Елена Майер , Конек-Горбунок , сказка

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