Елку Тюменской области на главной аллее ВДНХ хотят украсить баурсаками

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Украшения в виде баурсаков хотят разместить на елке от Тюменской области на главной аллее ВДНХ. Идея принадлежит педагогической династии Занкиевых из Тобольского района, которые стали участниками форума "Родные – Любимые" в Москве.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” представитель династии, директор Нижнеаремзянской СОШ Ринат Нугманов, они хотят сделать настоящие сибирские баурсаки, которые можно донести до этой елки, чтобы их могли поклевать птички. Также создадут игрушки в виде этого мучного изделия своими руками. В ход, например, пойдет папье-маше или пластик.

"25 января выйду на работу, обсужу эту идею с директорами школ Тобольского района. Если они ее подхватят, можно будет вместе с представителями "Движения первых" сделать такие баурсаки. Изделия должны быть максимально приближены к реальному баурсаку", – добавил Ринат Нугманов.

На Всероссийском семейном форуме "Родные – Любимые" семья презентовала гостям национальное блюдо. Посетителям даже раздали карточки с рецептами. Им, в частности, рассказали, что в Тобольском районе ежегодно проводится гастрономический фестиваль "Сибирский баурсак", и пригласили желающих посетить его.

"Люди тепло отреагировали. Им было интересно, как создаются наши баурсаки в виде шапочек. У нас, в Тобольском районе, делают такие необычные баурсаки. Мы в семье подаем это блюдо на стол к разным событиям, праздникам", – заключил представитель династии.

Напомним, Всероссийский семейный форум “Родные – Любимые” проходил на площадке Международной выставки-форума "Россия" с 19 по 23 января. Именно на нем глава государства Владимир Путин дал старт Году семьи.

Инна Пахомова