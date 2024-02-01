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15 человек представляют Тюменскую область на II Всероссийском съезде "Движения первых"

Общество, 16:16 01 февраля 2024

15 человек представляют Тюменскую область на II Всероссийском съезде "Движения первых", который проходит на территории Международной выставки-форума "Россия".

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, в программе — дискуссии, мастер-классы, мотивационные встречи, в том числе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко.

На заседании съезда состоялась церемония награждения. Председателю Совета регионального отделения Тюменской области Наталье Ахлюстиной вручили благодарственное письмо председателя правления "Движения первых" Григория Гурова.

Сейчас ребята готовятся к церемонии закрытия съезда.

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# ВДНХ , выставка , Движение первых

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