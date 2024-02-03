День туризма открыли на выставке "Россия" в Москве

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День туризма открыли на выставке-форуме "Россия" в Москве 3 февраля. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил активное развитие отрасли в результате реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Несмотря на санкции, поток иностранных туристов растет. Спрос на внутренний туризм не просто восстановился, но и превысил доковидный уровень. Мы сегодня говорим о росте 20 %, число поездок составило почти 80 миллионов. Это подтверждает правильность выбранной нами стратегии – стратегии наращивания предложения", – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

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В 2023 году были не только расширены существующие меры поддержки, но и запущены новые: регионы получили 13 млрд рублей на реализацию проектов по обновлению туристических центров городов, благоустройство, приобретение туристического оборудования. Запущена масштабная программа строительства модульных гостиниц на 14,5 тыс. номеров.

Более 20,5 тыс. номеров уже строятся по программе льготного кредитования. 20 февраля стартует новый отбор, в рамках которого будут субсидированы кредиты на строительство горнолыжной инфраструктуры и крупных парков развлечений, аквапарков, а также будет увеличен общий номерной фонд до 48 тыс.

Правительство РФ работает над запуском карты туриста для безналичного расчета на территории России.

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Министр экономики РФ Максим Решетников отметил, что развитие туризма увеличило выручку бизнеса в 1,5 раза. На фоне растущего спроса компании стали активнее инвестировать в инфраструктуру.

Напомним, 34 млрд 400 млн рублей составил денежный оборот в отрасли туризма Тюменской области в 2023 году. Это на 10 млрд больше показателя годом ранее. 3,4 млн человек составил турпоток в Тюменскую область, по предварительным данным, за 2023 год. Зафиксирована востребованность туристических предложений региона у путешественников в течение всего года.

Туристический потенциал региона представлен на выставке "Россия" в День туризма. Делегацию возглавляет директор департамента потребрынка и туризма Мария Трофимова.