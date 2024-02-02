Мария Трофимова: Тюменская область интересна для круглогодичного отдыха

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3,4 млн человек составил турпоток в Тюменскую область, по предварительным данным, за 2023 год. Зафиксирована востребованность туристических предложений региона у путешественников в течение всего года.

Об этом сказала директор регионального департамента потребрынка и туризма Мария Трофимова по итогам подведения итогов прошедшего года с представителями индустрии гостеприимства региона в музейном комплексе им. Словцова 2 февраля.

"Можно уверенно говорить, что Тюменская область интересна для круглогодичного отдыха. Прошлый год был богат на яркие события, туристические проекты, в том числе это "Русские каникулы", "Город открытий" и другие продукты, которые мы воплощаем в тандеме с Комитетом по туризму города Москвы. Мы сделали большой шаг в развитии промышленного, сельского и гастрономического туризма. У отдыхающих есть очень большой запрос и на семейный отдых. Во всех этих направлениях мы, безусловно, продолжим работу", - написала Трофимова в своем ТГ-канале.

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По статистике, каждый второй турист, путешествующий по Тюменской области, отдыхает в регионе повторно. Как заметила директор регионального департамента туризма, нужно сохранить и усилить этот показатель, благодаря созданию новых дестинаций и точек притяжения.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев добавил, что денежный оборот в отрасли туризма Тюменской области в 2023 году составил 34 млрд 400 млн рублей составил. Это на 10 млрд больше показателя годом ранее.

"Ждем предложений от наших коллег, с удовольствием поддержим самые интересные проекты и начинания. В этом году всех нас ждут новые амбициозные задачи и интересные проекты. Благодарю всех причастных к туризму за включенность, неравнодушие и усердную работу. Желаю всем сил, вдохновения, энергии на новые свершения!" - пожелала Мария Трофимова.

Добавим, туристический потенциал региона будет представлен на выставке "Россия" в День туризма 3 февраля. Делегацию возглавит Мария Трофимова.

Активности в павильоне 75 на стенде Тюменской области: подарки от туристического бренда Visit Tyumen; отправка стильных открыток в любую точку страны; каждый желающий сможет сделать яркий тату-принт с туристическими слоганами региона; знакомство с популярными достопримечательностями и самыми интересными местами отдыха в Тюменской области; планирование туристического маршрута.