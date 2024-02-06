Успешные практики Тюменской области в сфере цифровой экономики представят в Москве

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять программ в области информационных технологий и безопасности представит Тюменская область на Форуме национальных достижений: цифровая экономика выставки "Россия" на ВДНХ 6 февраля. Региону за пять лет удалось добиться по ряду проектов 100 % показателя.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

"В рамках информационной инфраструктуры в Тюменской области реализуется проект "Устранение цифрового неравенства", который позволяет жителям малых населенных пунктов получить доступ к беспроводному интернету и сотовой связи стандарта 4G и LTE. "Цифровое государственное управление" Тюменская область реализовала со 100-процентным показателем. Большинство сведений, необходимых для предоставления услуг, запрашиваются органами власти посредством системы межведомственного электронного взаимодействия", - пояснил он.

Проект "Цифровые технологии" ориентирован на создание благоприятных условий для внедрения сквозных технологий. В Тюменской области действуют более 30 мер господдержки, они представлены на сайте.

В регионе более 900 компаний ведут деятельность в сфере информационных технологий и связи.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Кадры для цифровой экономики" – программа дает бесплатный доступ к получению дополнительного образования. На юге Тюменской области работают 76 классов Центра робототехники и автоматизированной системы управления. Данные курсы проходят более 1,5 тыс. школьников в течение учебного года. В 2023 году более 3,5 тысяч человек прошли обучение цифровой грамотности, современным компетенциям.

В рамках программы "Информационная безопасность" ресурсы Тюменской области в 2023 году отразили 49 млн кибератак.

Все мероприятия в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" положительно влияют на качество жизни жителей региона в части получения цифровых сервисов, доступности и качества госуслуг, уверен Станислав Логинов.

Анжела Лебедева