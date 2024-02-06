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Более 346,5 млн рублей инвестируют в 15 проектов бизнесмены в Ишиме

Экономика, 16:49 06 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 346,5 млн рублей составляет объем 15 инвестиционных проектов в Ишиме. Их реализация начнется в 2024 году. Будет создано 210 рабочих мест, сообщает администрация города.

Вместе с тем в муниципалитете отметили, что всего в реестре инвестиционных проектов - 29 бизнес-инициатив. Совокупный объем инвестиций превышает 917,3 млн рублей, 439 жителей города и района смогут трудоустроиться на новых промплощадках.

Инвесторам администрация города оказывает поддержку по сопровождению проектов на всех этапах вплоть до ввода объекта в эксплуатацию.

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# инвестиционные проекты , Ишим

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