Более 346,5 млн рублей инвестируют в 15 проектов бизнесмены в Ишиме

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 346,5 млн рублей составляет объем 15 инвестиционных проектов в Ишиме. Их реализация начнется в 2024 году. Будет создано 210 рабочих мест, сообщает администрация города.

Вместе с тем в муниципалитете отметили, что всего в реестре инвестиционных проектов - 29 бизнес-инициатив. Совокупный объем инвестиций превышает 917,3 млн рублей, 439 жителей города и района смогут трудоустроиться на новых промплощадках.

Инвесторам администрация города оказывает поддержку по сопровождению проектов на всех этапах вплоть до ввода объекта в эксплуатацию.