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Прием заявок на "Народные Игры ГТО" продлили до 10 февраля

Спорт, 13:31 07 февраля 2024

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Срок подачи заявок на "Народные Игры ГТО" продлили до 10 февраля. Такое решение приняли в связи с большим количеством заявок и просьб дать возможность принять участие всем желающим.

У претендентов есть несколько дней, чтобы снять видео с выполнением комплекса упражнений в выбранной категории или перевыполнить его, чтобы улучшить свой результат, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Окончание приёма заявок – 10 февраля, подведение итогов соревнований и определение призёров – 25 февраля. Заявку на участие можно подать на сайте gto.com.ru.

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# ГТО , народные игры

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