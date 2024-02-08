В Ишимском районе в дорожном происшествии со школьным автобусом пострадавших нет

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Никто не пострадал в дорожном происшествии со школьным автобусом в Ишимском районе. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что автобус стянуло с дороги на обочину.

"Дети ехали на занятия в Стрехнинскую школу. Никто не пострадал. Учеников пересадили в другой автобус и довезли до школы. Уроки проходят в обычном режиме. За самочувствием детей и персонала следит медицинский работник", — прокомментировали в департаменте образования и науки Тюменской области.

Пресс-служба ГИБДД Тюменской области подчеркнула, что автобус просто застрял в снегу. Транспортное средство накренилось, когда его пытались вытащить. В этот момент и было снято видео. Детей в салоне не было. Инспекторы освидетельствовали водителя, он трезв.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил Ишимскому межрайонному прокурору провести проверку по данному факту, дать принципиальную оценку организации деятельности по перевозке детей, обеспечению безопасности дорожного движения в зимний период, исполнению уполномоченными органами и дорожными службами требований законодательства по содержанию дорог. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, сообщает региональная прокуратура.