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В Тюмени установят копию сердца с экспозиции региона на выставке "Россия"

Общество, 17:03 08 февраля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Точную копию сердца с экспозиции региона на выставке "Россия" установят в Тюмени на пешеходной улице Дзержинского рядом с "Памятником купцам". Его открытие состоится 10 февраля, сообщает инфоцентр правительства региона.

С 11 часов до 12 часов 30 минут жители и гости города смогут угоститься чаем, узнать исторические факты, которые связывают Тюмень и Москву, а также познакомиться с традициями сибирского гостеприимства.

Также 10 февраля стартует викторина "Я люблю тебя! Тюменская область". Среди подарков – пять поездок на двоих в Москву на Международную выставку-форум "Россия", планшеты, беспроводные колонки и наушники.

10 и 11 февраля промоутеры викторины будут ждать тюменцев на улице Дзержинского и в торговых центрах: "Гудвин"; "Тюмень Сити Молл"; "Кристалл"; "Галерея Вояж".

Чтобы стать участником викторины, нужно зарегистрироваться у промоутера и ответить на вопрос, связанный с историей региона. За правильный ответ – подарок и право участвовать в супервикторине.

Итоги викторины подведут с помощью рандомайзера в эфире "Тюменского времени" (21-й телеканал) 14 февраля в 17 часов.

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# арт-объект , улица Дзержинского

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