На 26% за год вырос объем сбережений жителей региона в Сбербанке

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

На 26% вырос объем сбережений жителей Тюменской области в Сбербанке за год. Портфель рублевых пассивов жителей региона в Сбере превысил 106 млрд рублей. Доля сбережений в валюте в общем объеме привлеченных средств физических лиц за 2023 год снизилась с 5,9% до 4,6%.

"Вторая половина 2023 года была очень насыщенной на изменения рыночных условий, но в каждой ситуации мы сумели проявить гибкость. После повышения ключевой ставки Центробанка мы оперативно корректировали ставки по всем нашим сберегательным продуктам, чтобы у вкладчиков было больше возможностей выгодно размещать свои средства в Сбере. В декабре мы повысили ставки сразу по всей основной линейке депозитов, таким образом, максимальная ставка составила 16% годовых. Это также способствовало более активному пополнению вкладов", - сказал председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

В течение прошлого года наибольшей популярностью пользовались вклады сроком от шести месяцев до одного года. Если в начале 2023 года их доля среди всех срочных вкладов составляла 29,7%, то к январю 2024 года – уже 43,6%. Остальная часть средств распределилась между вкладами на короткий и длинный срок. Каждый второй вклад жители Тюменской области открывают дистанционно – через Сбербанк Онлайн.

"Среди наших клиентов в Тюменской области мы видим тренд на цифровизацию: уже больше половины вкладов в регионе тюменцы открывают через Сбербанк Онлайн. Это один из самых удобных и простых способов: нет необходимости идти в офис банка, а выбрать вклад можно в мобильном приложении или на сайте. Наиболее выгодные условия по депозитам мы предлагаем клиентам, которые оформили подписку СберПрайм и получают зарплату на карту Сбера", - отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский.

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