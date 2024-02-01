Копию пиксельного сердца с экспозиции на выставке "Россия" установили в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый арт-объект "Сердце" установили на пешеходной улице Дзержинского рядом с "Памятником Купцам" 10 февраля. Это точная копия экспозиции, которая расположена на международной выставке-форуме "Россия" в Москве.

На открытии дочь купца Ивана Петровича Валюша Колокольникова и дочь мехового короля Ханна Шайчик угощали жителей и гостей города конфетами и сибирским чаем. Напиток наливали из раритетного 100-летнего тульского самовара. Его создали в конце XIX века, на нем сохранились специальные печати, которые еще называли медалями.

"Выставка "Россия" на ВДНХ богата такими историческими фактами, поэтому мы их сегодня сюда привнесли. Сибирь породила много талантливых и великих людей, жители всегда были здесь смекалистыми. Тюменцам интересна история, они подходят не просто чай попить, а именно слушают, задают дополнительные вопросы. Например, правда ли что чай в прихлебку пили и закусывали чем-то", - поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" Александра Плаксина, которая примерила на себя роль Ханны.

Также в этот день стартовала викторина "Я люблю тебя! Тюменская область" об истории региона. По словам промоутеров, вопросы в основном о достопримечательностях Тюмени и Тобольска.

Одной из первых победительниц стала Любовь Исаева, ей подарили шопер.

"Мы с подругой люди активные, интересующиеся чем-то новым. Это неотъемлемая часть нашего характера. Было бы возможно, вновь бы поучаствовала", - сказала она.

Женщина получила право стать участником суперигры. Ее финал состоится 14 февраля в 17 часов на телеканале "Тюменское время". Из студии ведущий в прямом эфире позвонит на выбранные через рандомайзер номера телефонов и задаст вопрос про Тюменскую область. Победитель может получить одну из пяти поездок в Москву, прогуляться по ВДНХ и познакомиться с достижениями всех регионов России. Перелеты, проживание и туристическая программа включены. Дата поездки намечена на 2-3 марта. Участвовать могут только совершеннолетние граждане России, проживающие в регионе.

Отметим, промоутеры, регистрирующие желающих принять участие в викторине, будут работать 10 и 11 февраля на ул. Дзержинского, в торговых центрах "Гудвин", "Тюмень Сити-Молл", "Кристалл" и "Галерея Вояж".

Виктория Макарова