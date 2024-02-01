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Александр Моор: в библиотеке Константина Лагунова соблюден баланс между технологиями и традиционными книгами

Губернатор, 19:14 12 февраля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В библиотеке Константина Лагунова соблюден баланс между технологиями и традиционными книгами. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале.

"Как научить ребенка любить чтение? Как книге конкурировать с гаджетами? Разумный баланс между новыми интересными технологиями и традиционной книгой нашли в детской библиотеке имени Константина Лагунова. Обновленное творческое пространство сегодня открылось для юных жителей Тюмени. У читателей теперь есть доступ к Национальной электронной детской библиотеке, в зале можно читать 4D книги и оттачивать творческие навыки на графических планшетах. Также дети могут заниматься на мастер-классах и записывать подкасты в студии", - говорится в сообщении главы региона.

Он также подчеркнул символичность открытия обновленного библиотечного пространства в Год семьи и 100-летия тюменского писателя Константина Лагунова.

Александр Моор отметил, что с каждым годом таких современных площадок в Тюменской области становится больше. За последние пять лет только в рамках нацпроекта "Культура" в регионе создано 13 библиотек нового поколения. И эта работа будет продолжена.

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# Александр Моор , библиотеки

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