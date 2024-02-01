Выставка "Россия" на ВДНХ продолжит работу до Дня семьи

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка "Россия" продолжит работу до Всероссийского Дня семьи, любви и верности, 8 июля. Соответствующее решение принял президент Владимир Путин 15 февраля.

"Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента обеспечить продление до 8 июля 2024 г. включительно срока проведения Международной выставки-форума "Россия", предусмотрев необходимое финансирование и информационное сопровождение, а также внести соответствующие изменения в правовые акты", - указано в перечне поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований на сайте Кремля.

Напомним, ранее предполагалось, что проект проведения выставки будет завершен 12 апреля в День космонавтики.

"По решению президента России наша выставка продлена до 8 июля. Это даст возможность приехать к нам гостям из самых отдаленных уголков России. Мы счастливы разделить гордость за успехи нашей страны с еще большим количеством посетителей. Дирекция выставки сделает все возможное, чтобы продолжить удивлять и восхищать своих гостей. Счастье, что так много разных людей чувствует нашу особую атмосферу любви и семейного тепла", — отметила генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова.