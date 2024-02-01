Гости выставки "Россия" пишут пожелания к юбилею Тюменской области

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Пожелания к юбилею Тюменской области пишут на сердечках посетители стенда региона на выставке "Россия" в Москве 15 февраля. Дан старт празднованию 80-летия Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства.

"Мы предлагаем всем посетителям выставки написать на сердечках пожелания к юбилею Тюменской области, указать из какого города и прикрепить их на карту региона. Сейчас она уже вся заполнена пожеланиями", - рассказала руководитель управления по организации и проведению областных мероприятий Тюменского концертно-театрального объединения Оксана Шипина.

В рамках культурной программы "Тюменская область. Нам 80" гости стенда гадают на ромашке, расписывают пряники и участвуют в других мероприятиях.