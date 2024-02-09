Тюменцы представят технологии работы с молодежью на "Россия" в Москве

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Создать арт-объект, узнать о проектах и технологиях работы с молодежью и достижениях региона в этой сфере смогут посетители стенда Тюменской области на выставке "Россия" в Москве 10 февраля. Этот день будет посвящен молодежной политике, а его слоганом станет фраза — "Молодежка по любви", сообщает Медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Посетители выставки узнают о маршрутах и проектах для молодежи, об истории молодежной политики, пространствах региона, проектах развития городской среды. Затем участники пройдут опрос — с помощью ассоциативных изображений и вопросов по направлениям экскурсии узнают повод, почему им понравится в Тюменской области. Также гости выставки увидят видеоролики о молодежи региона: пространствах и сообществах, активистах молодежной политики и лидерах сферы.

На "Форуме национальных достижений: молодежная политика" специалисты отрасли и гости выставки узнают об опыте региона в сфере молодежной политики. Также гости события создадут арт-объект с географическим контуром России и посетят события, организованные молодежными пространствами и сообществами региона.

"Мы готовим стенд Тюменской области ко Дню молодежной политики с большой любовью. Все, кто работает в этой сфере: реализует проекты, создает условия для реализации молодежи — делают это из любви к своему делу. На протяжении 30 лет специалисты сферы идут в ногу со временем — это позволяет говорить с молодежью на одном языке. Именно так получается достичь успехов в молодежной политике региона. Надеюсь, что изучив Тюменскую область, гости из других регионов страны захотят посетить наш край и воочию познакомиться со всеми преимуществами", — рассказала Ирина Широкова, директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Также гости выставки "Россия" могут принять участие в розыгрыше поездки в Тюменскую область. Для этого необходимо ответить на три вопроса о регионе и оставить контакты для обратной связи — тогда посетитель выставки автоматически станет участником розыгрыша тура "В Сибирь по своей воле". Розыгрыш пяти поездок состоится в прямом эфире телеканала "Тюменское время" 23 февраля" в 19 часов.