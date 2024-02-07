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Тюменская область отмечена престижной премией в сфере информационной безопасности

Экономика, 19:57 07 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Диплом лауреата Всероссийской премии "Серебряный кинжал" вручен Тюменской области за вклад в развитие системы информационной безопасности на форуме "Цифровая экономика" выставки "Россия" на ВДНХ 7 февраля. Обладателем почетной премии стал директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов.

"Это престижная профессиональная премия в области информационной безопасности, присуждается в 21 раз. Она учреждена оргкомитетом национального форума информационной безопасности. Премия – признание вклада организаций, специалистов в становлении безопасного информационного общества в России, за реализованные проекты в этой сфере, а также в области промышленности, транспорта, государственного управления и других отраслей экономики", - рассказал информационному агентству "Тюменская линия" Логинов.

предоставлено Станиславом Логиновым предоставлено Станиславом Логиновым ﻿

Более 150 специалистов и компаний из РФ и зарубежных стран стали обладателями премии "Серебряный кинжал" за время ее существования.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Станислав Логинов на тематическом форуме в Москве представил пять успешных программ в области информационных технологий и безопасности, которые реализуются в регионе с 2019 года в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". По ряду проектов удалось добиться 100 % показателя. К примеру, "Цифровое государственное управление" - большинство сведений, необходимых для предоставления услуг, запрашиваются органами власти посредством системы межведомственного электронного взаимодействия.

В регионе для IT-компаний, разработчиков инновационного программного продукта действует более 30 мер господдержки. Всего более 900 компаний ведут деятельность в сфере IT-технологий и связи.

По словам Станислава Логинова, все мероприятия в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" положительно влияют на качество жизни жителей региона в части получения цифровых сервисов, доступности и качества госуслуг.

Напомним, на полях форума Тюменская область подписала соглашения с московской компанией "Киберпротект". Она занимается разработками в области резервного копирования, защиты информации для различных отраслей экономики. И с Лабораторией цифровой трансформации.

Анжела Лебедева

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# информатизация , информационная безопасность , информационные технологии , национальный проект Цифровая экономика , Станислав Логинов

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