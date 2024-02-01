  • 19 февраля 202419.02.2024понедельник
  • USD92,5492
    EUR99,3523
  • В Тюмени -18..-20 С 4 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Системы оповещения проверят в Тюменской области 21 февраля

Общество, 09:54 19 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проверка работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с элементами комплексной системы экстренного оповещения пройдет в Тюменской области 21 февраля. Она состоится с 10 часов 40 минут до 10 часов 45 минут местного времени, сообщает областной региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

Звуки сирен и громкоговорящих устройств будет означать проведение проверки систем оповещения населения. Жителей Тюменской области просят соблюдать спокойствие.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# проверка , система оповещения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:12 19.02.2024Небольшое потепление придет в Тюменскую область к концу недели
11:01 19.02.20241 тыс. 79 тюменцам помогли бригады скорой в выходные
10:49 19.02.2024Мастер-классы и "Красильные выходные" ждут тюменцев в феврале
10:16 19.02.2024Мини-копию обелиска из сада Ермака напечатала тоболячка Ульяна Залешина