Системы оповещения проверят в Тюменской области 21 февраля
Общество, 09:54 19 февраля 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Проверка работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с элементами комплексной системы экстренного оповещения пройдет в Тюменской области 21 февраля. Она состоится с 10 часов 40 минут до 10 часов 45 минут местного времени, сообщает областной региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.
Звуки сирен и громкоговорящих устройств будет означать проведение проверки систем оповещения населения. Жителей Тюменской области просят соблюдать спокойствие.