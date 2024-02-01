Фермер из Тюменского района восстановила хозяйство по соцконтракту после пожара

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

По социальному контракту восстановила хозяйство, которое пострадало во время пожара в 2023 году, Людмила Лепешкина из с. Успенка Тюменского района. Об этом сообщает администрация муниципального образования.

В личном подсобном хозяйстве женщина разводит коз, занимается переработкой молока и делает сыры. Прошлой весной ЛПХ от природного пожара погибла часть стада, сгорели хозпостройки.

"После тяжелого периода помогли Людмиле Владимировне расчистить территорию, через социальный контракт выделили деньги на восстановление хозяйства. Мы уверены, что благодаря личным усилиям хозяйки и поддержке со стороны регионального департамента и районного управления ЛПХ будет наращивать темпы развития", - отметил начальник управления АПК Тюменского района Алексей Филиппов.

Она планирует подать заявку на участие в региональном грантовом конкурсе "Агростартап". Если ее заявку одобрят, то средства пойдут на покупку оборудования, которое необходимо для переработки молока и на увеличение поголовья коз.