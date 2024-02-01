  • 19 февраля 202419.02.2024понедельник
  • USD92,5492
    EUR99,3523
  • В Тюмени -12..-14 С 3 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Фермер из Тюменского района восстановила хозяйство по соцконтракту после пожара

Экономика, 17:48 19 февраля 2024

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

По социальному контракту восстановила хозяйство, которое пострадало во время пожара в 2023 году, Людмила Лепешкина из с. Успенка Тюменского района. Об этом сообщает администрация муниципального образования.

В личном подсобном хозяйстве женщина разводит коз, занимается переработкой молока и делает сыры. Прошлой весной ЛПХ от природного пожара погибла часть стада, сгорели хозпостройки.

"После тяжелого периода помогли Людмиле Владимировне расчистить территорию, через социальный контракт выделили деньги на восстановление хозяйства. Мы уверены, что благодаря личным усилиям хозяйки и поддержке со стороны регионального департамента и районного управления ЛПХ будет наращивать темпы развития", - отметил начальник управления АПК Тюменского района Алексей Филиппов.

Она планирует подать заявку на участие в региональном грантовом конкурсе "Агростартап". Если ее заявку одобрят, то средства пойдут на покупку оборудования, которое необходимо для переработки молока и на увеличение поголовья коз.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# АПК , господдержка , Тюменский район , ферма

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:22 19.02.2024Сбербанк изменил условия субсидирования для ряда застройщиков
18:20 19.02.2024Белорусско-тюменский бизнес-форум стартовал в Минске
18:10 19.02.2024Тюменская область начнет экспортировать семена рапса в Беларусь
17:48 19.02.2024Фермер из Тюменского района восстановила хозяйство по соцконтракту после пожара