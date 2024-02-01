Сотрудничество в сфере строительства дорог обсудил Руслан Кухарук в Бресте

| фото из Telegram-канала Руслана Кухарука. | фото из Telegram-канала Руслана Кухарука.

Договоренностей в торговой отрасли и сфере строительства дорог достигли представители Тюменской области и Брестской области. Серию встреч провел глава Тюмени Руслан Кухарук в рамках рабочей поездки в Республику Беларусь.

Предприятие Брестской области является одним из крупнейших в мире по производству необходимых материалов для нанесения разметки на уличную дорожную сеть.

"Эксплуатационно-дорожное предприятие региона уже давно взаимодействуют и функционирует по вопросам не просто строительно-монтажных работ, но и вопросам безопасности. Мы нашли контакт и взаимный интерес у тех, кто сегодня представляет легкую промышленность, именно текстильное направление. Ну и наши предприниматели, дизайнеры сегодня тоже активно продвигают свой продукт", — отметил Руслан Кухарук.

В 2024 году отмечается 25 лет с момента подписания соглашения побратимских отношений между Тюменью и Брестом.