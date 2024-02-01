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Тюменские казахи, чеченцы, татары отметили День родного языка

Общество, 19:11 21 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 100 национальностей и этносов проживают в Тюменской области. Все они имеют возможность развивать язык, культуру, традиции и обычаи. Изучение и сохранение родных языков в РФ защищено на конституционном уровне.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сказал председатель Федеральной автономии казахов России Есенгалий Ибраев в Международный день родного языка, 21 февраля в региональном штабе общественной поддержки.

"Изучение родного языка – это, в первую очередь, уважение к своей малой Родине. Фольклор, язык, литература – неотъемлемая часть культуры любого народа. В нашем регионе, стране национальные традиции сохраняются и передаются из поколения в поколение. И здесь большая благодарность, в первую очередь, педагогам", - отметил Ибраев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Концертную программу ко Дню родного языка подготовил коллектив Центра творческого развития и гуманитарного образования "Этнос" Тюмени. По словам заместителя директора центра Рачиги Файзуллиной, учреждение дополнительного образования существует с конца 1995 года. Образовательные программы направлены на знание различных национальных культур России. Воспитанники изучают родные языки, историю, литературу, фольклор.

"У нас в штате есть педагоги с профильным филологическим образованием. До 2 тысяч детей по разным направлениям занимаются. В блоке родные языки, культура народов – около 500 детей", - уточнила Рачига Файзуллина.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Юные воспитанники центра "Этнос" исполнили песни и стихотворения на казахском, татарском, русском и чеченском языках, представили зрителям танцевальные композиции и сольное исполнение на народных инструментах. Дети своим творчеством прославляли Родину, национальный язык, семейные ценности.

Добавим, Международный день родного языка утвержден Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1999 года. Отмечается с 2000 года 21 февраля. Главная его цель - содействие языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Анжела Лебедева

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# День родного языка , казахи , национальности , татары

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