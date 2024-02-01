Тюменские казахи, чеченцы, татары отметили День родного языка

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 100 национальностей и этносов проживают в Тюменской области. Все они имеют возможность развивать язык, культуру, традиции и обычаи. Изучение и сохранение родных языков в РФ защищено на конституционном уровне.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сказал председатель Федеральной автономии казахов России Есенгалий Ибраев в Международный день родного языка, 21 февраля в региональном штабе общественной поддержки.

"Изучение родного языка – это, в первую очередь, уважение к своей малой Родине. Фольклор, язык, литература – неотъемлемая часть культуры любого народа. В нашем регионе, стране национальные традиции сохраняются и передаются из поколения в поколение. И здесь большая благодарность, в первую очередь, педагогам", - отметил Ибраев.

Концертную программу ко Дню родного языка подготовил коллектив Центра творческого развития и гуманитарного образования "Этнос" Тюмени. По словам заместителя директора центра Рачиги Файзуллиной, учреждение дополнительного образования существует с конца 1995 года. Образовательные программы направлены на знание различных национальных культур России. Воспитанники изучают родные языки, историю, литературу, фольклор.

"У нас в штате есть педагоги с профильным филологическим образованием. До 2 тысяч детей по разным направлениям занимаются. В блоке родные языки, культура народов – около 500 детей", - уточнила Рачига Файзуллина.

Юные воспитанники центра "Этнос" исполнили песни и стихотворения на казахском, татарском, русском и чеченском языках, представили зрителям танцевальные композиции и сольное исполнение на народных инструментах. Дети своим творчеством прославляли Родину, национальный язык, семейные ценности.

Добавим, Международный день родного языка утвержден Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1999 года. Отмечается с 2000 года 21 февраля. Главная его цель - содействие языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

Анжела Лебедева