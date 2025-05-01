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В России увеличили число бюджетных мест для инженерных специальностей

Общество, 16:49 23 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 619 тыс. бюджетных мест установлено для приема в 2025 г. Приемная кампания во всех регионах страны, а также в филиалах российских вузов за рубежом, стартует 20 июня.

"Основная часть финансируемых государством мест – более 73 % – распределена среди вузов в регионах, включая новые субъекты страны. Учитываем перспективную потребность в рамках кадрового прогноза, в том числе потребность национальных проектов технологического лидерства и региональных инвестиционных программ. Поэтому в структуре приема преобладают специальности, которые обеспечивают технологическое лидерство нашей страны. Почти 43 процента – это направления, связанные с инженерией, современными технологиями – 246 тысяч бюджетных мест", – сказал министр образования и науки РФ Валерий Фальков.

Лидируют в общем объеме направления "Информатика", "Машиностроение" и "Строительство". В соответствии с прогнозом кадровой потребности остается высоким план приема по медицинским, педагогическим и сельскохозяйственным специальностям.

Продолжена работа по совершенствованию льгот для участников специальной военной операции и членов их семей. Для их приема в вузы в 2025 году определена отдельная квота в размере не менее 10 % от общего объема бюджетных мест – это более 50 тыс. мест. Еще 2 тыс. мест зарезервировано на подготовительных отделениях вузов.

Учтены особенности школьного обучения в ряде приграничных территорий Белгородской, Курской и Брянской областей. Выпускники этих школ по выбору смогут поступать в университеты как по ЕГЭ, так и по внутренним вступительным испытаниям вузов в форме единого собеседования.

Проработан вопрос о регулировании платного приема в вузы. Изменения в законе об образовании позволят нацелить платный прием на задачи государства, не снизив при этом доступность высшего образования.

Льготный образовательный кредит будет предоставляться только абитуриентам, поступающим на приоритетные специальности – в первую очередь инженерные, медицинские, педагогические направления.

Более 23 % от общего объема бюджетных мест составила квота целевого приема. До 10 июня на платформе "Работа России" работодатели разместят свои предложения. Сервис интегрирован с системой "Поступление в вуз онлайн". Это упростит абитуриентам взаимодействие с работодателями и приемными комиссиями вузов. Суперсервис охватит также прием в магистратуру и аспирантуру. В этом году к нему присоединятся вузы новых субъектов России, сообщает правительство РФ.

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# бюджетные места , Валерий Фальков , Минобрнауки , приемная кампания

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