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Тюменцам предлагают поучаствовать в благотворительном забеге

Спорт, 17:01 23 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

Зарегистрироваться на благотворительный забег "Зеленый марафон" тюменцы смогут до 26 мая. Спортивное мероприятие состоится 31 мая, в преддверии Дня защиты детей, пишет информационный центр правительства Тюменской области.

Стартует событие у мультицентра "Контора пароходства". Детям от 7 до 13 лет предлагают пробежать 420 метров, взрослым - 1 км, 4,2 км, 10 км. Также будет забег "5 верст" и северная ходьба на 5 км.

Регистрация открыта по ссылке.

Возрастное ограничение: 0+

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# забег , марафон

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