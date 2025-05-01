Тюменцам предлагают поучаствовать в благотворительном забеге
Зарегистрироваться на благотворительный забег "Зеленый марафон" тюменцы смогут до 26 мая. Спортивное мероприятие состоится 31 мая, в преддверии Дня защиты детей, пишет информационный центр правительства Тюменской области.
Стартует событие у мультицентра "Контора пароходства". Детям от 7 до 13 лет предлагают пробежать 420 метров, взрослым - 1 км, 4,2 км, 10 км. Также будет забег "5 верст" и северная ходьба на 5 км.
Регистрация открыта по ссылке.
Возрастное ограничение: 0+