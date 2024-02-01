Тюменский экскурсовод Виктория Бондарева запускает мобильный музей "Истории старого саквояжа"

автор фото Анжела Кириллова | Фото: предоставлено Викторией Бондаревой автор фото Анжела Кириллова | Фото: предоставлено Викторией Бондаревой

Мобильный музей "Истории старого саквояжа" запускает тюменский экскурсовод Виктория Бондарева. Его работа подразумевает проведение интерактивных лекций с антикварными предметами в заведениях города.

"Знаю два подобных музея в Москве. У них немного иной формат. Но идея демонстрировать экспонаты не в витринах музеев, а где угодно, мне понравилась. Сначала я захотела показывать старинные предметы в автобусах с туристами по пути, например, в Тобольск или Ялуторовск. Чтобы пассажиры не скучали, мы рассказываем интересные факты. Но мне бы хотелось, чтобы это действие было интерактивным. Например, можно передавать ножницы для подрезания фитиля. Это станет интерактивным моментом, то, чего сейчас никто не делает", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" экскурсовод агентства путешествий "ОкНа", организатор мобильного музея Виктория Бондарева.

Когда тюменский экскурсовод уже начала внедрять эту практику в трассовых экскурсиях, она заметила у туристов большой интерес. Предлагала угадать, для чего были необходимы те или иные старинные предметы. Затем решила проводить такие интерактивные лекции не только в туристических автобусах, но и в заведениях города.

Первое публичное мероприятие пройдет в ресторане "Тургенев" 29 февраля. До этого Виктория Бондарева провела тестовое мероприятие для подруг и коллег. "Они поделились впечатлениями, сделали замечания. В целом одобрили проект, сказали, что это очень интересно", — добавила экскурсовод.

В "Тургенев" Виктория Бондарева принесет саквояж с вещами из прошлого. Часть экспозиции составляют антикварные веера. Многим из них перевалило за 150 лет. Остальная часть — предметы XIX - начала XX века. Сейчас они не используются. Посетители увидят гаситель для свечей, крючок для застегивания пуговиц на корсете или сапожках.

В коллекции Виктории Бондаревой около 40 предметов. Эти вещи гид собирала почти два года. Коллекция постоянно пополняется. Из последнего — чашка для усачей. Емкость снабжена специальной полочкой, которая не позволяла намочить усы.

Старинные предметы экскурсовод находит на специализированных форумах, сайтах, где продают антиквариат.

2024 год Виктория Бондарева намерена посвятить популяризации музея, его пополнению. Она будет проводить лекции, не только касающиеся антиквариата, но и связанные с культурой. В планах — встречи, посвященные дуэлям, эпохе "Евгения Онегина".

Инна Пахомова