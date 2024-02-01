За упавшее на ребенка ограждение тюменское предприятие заплатит 60 тысяч рублей

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

60 тыс. рублей заплатит дорожное предприятие в Тюмени за падение пешеходного ограждения на двухлетнего ребенка, сообщает прокуратура Тюменской области.

В августе 2023 года женщина с двумя детьми гуляла по бульвару Николая Чукмалдина. На ее сына упала секция металлического пешеходного ограждения. Ребенок получил рвано-ушибленную рану пальца.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с АО "Тюменской областное дорожно-эксплуатационное предприятие".

Ленинский районный суд Тюмени удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал в пользу малолетнего потерпевшего 60 тыс. рублей.