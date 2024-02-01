240 часов отработает житель Нижнетавдинского района за продажу чужой машины

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

34-летнего жителя Нижнетавдинского района приговорили к 240 часам обязательных работ за угон и продажу чужого автомобиля. Его также на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

22 ноября 2023 года подсудимый в состоянии опьянения сел за руль автомобиля ВАЗ-21103 и поехал из с. Иска в с. Велижаны Нижнетавдинского района. Автомобиль ВАЗ-21103 принадлежал гражданке, с которой мужчина состоял в фактически брачных отношениях. После угона машину он продал за 80 тыс. рублей. Суд конфисковал эту сумму в доход государства.