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240 часов отработает житель Нижнетавдинского района за продажу чужой машины

Происшествия, 12:37 29 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

34-летнего жителя Нижнетавдинского района приговорили к 240 часам обязательных работ за угон и продажу чужого автомобиля. Его также на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

22 ноября 2023 года подсудимый в состоянии опьянения сел за руль автомобиля ВАЗ-21103 и поехал из с. Иска в с. Велижаны Нижнетавдинского района. Автомобиль ВАЗ-21103 принадлежал гражданке, с которой мужчина состоял в фактически брачных отношениях. После угона машину он продал за 80 тыс. рублей. Суд конфисковал эту сумму в доход государства.

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