  • 29 февраля 202429.02.2024четверг
  • USD91,8692
    EUR99,4500
  • В Тюмени -1..1 С 5 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменские школьники готовятся к областному марафону "Поющий город"

Общество, 13:21 29 февраля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ученики школы № 43 Тюмени готовятся к областному фестивалю-марафону "Поющий город". Ученики четвертого класса репетируют песню "Дорогою добра".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала их классный руководитель, педагог-организатор школы № 43 Юлия Рубцова.

"Подготовка идет уже в течение нескольких недель. Классные руководители с ребятами учат песни, репетируют — либо на уроках музыки, либо на переменах. Очень серьезно подошли к выбору песни. Родители помогают шить какие-то дополнительные элементы к одежде детей, чтобы они выглядели заметно. Им предлагают поддержать своих детей на конкурсе, потому что при исполнении песни активность родителей будет оцениваться, эту принесет классу много баллов, и, возможно, сыграет роль в победе", — прокомментировала Юлия Рубцова.

Песни детства исполнят на фестивале-марафоне "Поющий город" 16 марта. Мероприятие — часть фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей". Он пройдет в регионе с 15 по 17 марта.

Принять участие в песенном марафоне приглашают родителей, бабушек и дедушек учеников. Как сообщалось ранее, призерам вручат футболки, бейсболки, игры, головоломки. Каждый из певцов хора получит грамоту и сладкие подарки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# конкурсы , музыка , Тюменская весна , школьники

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:05 29.02.2024Новый праздник будут отмечать в Тюмени ежегодно 28 ноября
13:43 29.02.2024Традициями сильны: пять проектов тюменцев получат по 30 тыс. рублей на реализацию
13:32 29.02.2024Пресс-конференция УФАС России по Тюменской области
13:21 29.02.2024Тюменские школьники готовятся к областному марафону "Поющий город"