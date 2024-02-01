Тюменские школьники готовятся к областному марафону "Поющий город"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ученики школы № 43 Тюмени готовятся к областному фестивалю-марафону "Поющий город". Ученики четвертого класса репетируют песню "Дорогою добра".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала их классный руководитель, педагог-организатор школы № 43 Юлия Рубцова.

"Подготовка идет уже в течение нескольких недель. Классные руководители с ребятами учат песни, репетируют — либо на уроках музыки, либо на переменах. Очень серьезно подошли к выбору песни. Родители помогают шить какие-то дополнительные элементы к одежде детей, чтобы они выглядели заметно. Им предлагают поддержать своих детей на конкурсе, потому что при исполнении песни активность родителей будет оцениваться, эту принесет классу много баллов, и, возможно, сыграет роль в победе", — прокомментировала Юлия Рубцова.

Песни детства исполнят на фестивале-марафоне "Поющий город" 16 марта. Мероприятие — часть фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей". Он пройдет в регионе с 15 по 17 марта.

Принять участие в песенном марафоне приглашают родителей, бабушек и дедушек учеников. Как сообщалось ранее, призерам вручат футболки, бейсболки, игры, головоломки. Каждый из певцов хора получит грамоту и сладкие подарки.