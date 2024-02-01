Любимые песни детства исполнят тюменцы на фестивале-марафоне "Поющий город"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Любимые песни детства исполнят на областном фестивале-марафоне "Поющий город" 16 марта. Событие станет частью фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей", который пройдет в регионе с 15 по 17 февраля.

Об этом сообщила председатель тюменского отделения Всероссийского хорового общества, профессор кафедры хорового дирижирования Тюменского государственного института культуры, Заслуженная артистка РФ Ирина Бибеева.

"Шестые-седьмые классы участвуют в спортивных соревнованиях "Будь первым". Что остается ученикам с первого по пятый классы? Конечно, петь. Для них организуют областной фестиваль-марафон "Поющий город". Подготовка к нему началась с января. Ребята выбрали свой репертуар, который входит, мне кажется, в золотую коллекцию детских песен. Это Владимир Шаинский, Дунаевский, Крылатов", — поделилась Ирина Бибеева.

Организаторы полагают, что к участию в песенном марафоне присоединятся бабушки и дедушки, мамы и папы, все, кто помнят эти композиции. Создана база фонограмм, идут репетиции. "Это замечательное событие не прошло мимо нашего отделения хорового общества. Мои студенты, которые обучаются в Тюменском государственном институте культуры, тоже будут помогать мне в этом деле. Выбрали песни о семье, дружбе, любви к родному краю", — заключила Ирина Бибеева.

Призерам вручат футболки, бейсболки, игры, головоломки. Каждый из певцов хора получит грамоту и сладкие подарки.

Напомним, с 15 по 17 марта в Тюменской области пройдет фестиваль "Тюменская весна. Всей семьей". 16 и 17 марта в областной столице будут работать 15 площадок, на которых можно будет продегустировать блины, в том числе любимые угощения Дмитрия Менделеева и Григория Распутина. К проекту "Гуляй, Масленица!" присоединятся все муниципалитеты региона. Ингредиенты для приготовления блинов дома горожане смогут приобрести на ярмарках. Для проверки здоровья на фестивале "Тюменская весна. Всей семьей" организуют 35 площадок.

Школьники и их родители смогут стать участниками спортивно-патриотической акции "Будь первым". Важной частью семейного фестиваля станет викторина, по итогам которой жители региона смогут получить сладкие и ценные подарки, сертификаты на посещение горячих источников, термального курорта "ЛетоЛето".

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова