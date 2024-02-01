Яркая концертная программа будет сопровождать фестиваль "Тюменская весна. Всей семьей"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Тюменская весна. Всей семьей" будет сопровождаться яркой концертной программой. Профессиональные и любительские творческие коллективы выступят на площадках Тюмени и Тюменского района 16 и 17 марта с 10 до 18 часов, сообщила заместитель генерального директора Тюменского концертно-театрального объединения Ксения Татаренко.

"Это будет по-настоящему семейный праздник. Программы формируются таким образом, чтобы это было интересно и познавательно как и детям, так и взрослым. Будут исполнены композиции самых разных лет, разных жанров - от фольклора до современной и популярной музыки. Я уверена, что артисты подарят хорошее весеннее настроение и создадут праздничную атмосферу. Фестиваль "Тюменская весна. Всей семьей" позволит тюменцам провести время дружно, активно, весело и насладиться первыми весенними днями", — рассказала Ксения Татаренко.

Вся подробная информация о предстоящих мероприятиях в ближайшее время проявится на информационных ресурсах Тюменского концертно-театрального объединения и Благотворительного фонда развития города Тюмени.

Напомним, в Тюменской области с 15 по 17 марта будет проходить фестиваль "Тюменская весна. Всей семьей". На нем жители и гости региона смогут продегустировать блины, приобрести продукцию местных товаропроизводителей на ярмарках, проверить здоровье. Школьники и их родители примут участие в спортивно-патриотической акции "Будь первым" и фестивале-марафоне "Поющий город".

Важной частью фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей" станет викторина. Она пройдет в два этапа. По итогам викторины жители региона смогут выиграть сладкие подарки, бытовую технику, сертификаты на посещение горячих источников.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова