Около 400 школьников и студентов познакомят с АПК Тюменской области на проекте "Дело смелых"

| Фото: департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Социальный проект "Дело смелых", направленный на популяризацию агропромышленного комплекса среди молодежи региона, стартовал в Тюменской области. Организаторы постараются разрушить некоторые стереотипы и продемонстрировать, что АПК, как никогда, актуально.

Как сообщила корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта Анна Безбородова, всего предусмотрено два трека. Первым станет "Экспедиция". С 18 марта организаторы будут выезжать в муниципалитеты региона к старшеклассникам и студентам средних специальных учебных заведений. Для них проведут образовательные воркшопы, на которых познакомят с состоянием АПК Тюменской области, расскажут о возможностях и перспективах профессионального развития в данной сфере. В роли экспертов выступят выпускники ГАУ Северного Зауралья, работающие в данной отрасли. Всего планируется охватить новыми знаниями около 400 тюменцев.

| Фото: группа "Дело смелых" во ВКонтакте | Фото: группа "Дело смелых" во ВКонтакте

Также с ребятами сыграют в специально-разработанную настольную игру "Дело смелых".

"У них будут роли, то есть профессии, умения и багаж. Им предстоит выполнить миссию, связанную с основными отраслями агропромышленного комплекса. От их решений зависит ход игры и баллы, которые они заработают. В результате будет сформирован рейтинг команд. Те, кто набрали максимальное количество баллов в своём треке, приглашаются на гранд-финал. По итогам определят 10 команд-победителей среди школьников и студентов", - пояснила Анна Безбородова.

Второй трек под названием "Вызов брошен" состоится 31 мая. Здесь финалисты вновь сыграют в эту же игру. Ее усложнят, но принцип останется тот же. Победители получат кубки и памятные подарки. Параллельно для молодежи организуют стратегическую сессию в формате "Диалоги на равных". На встрече выступят успешные молодые специалисты и предприниматели АПК.

"Мы с представителями аграрного университета еще собираемся масштабировать проект - сделать больше образовательной части, в том числе практические мастер-классы", - добавила автор инициативы.

Регистрация для участников открыта до середины апреля. Все подробности можно узнать в официальной группе во ВКонтакте.

Напомним, Анна Безбородова победила с инициативой "Дело смелых" в 2023 году в конкурсе "Росмолодежь. Гранты", выиграв 900 тыс. рублей. В этом году команда тюменки тоже подала заявку на грантовый конкурс РДДМ "Движение первых". Итоги станут известны в апреле.

Виктория Макарова