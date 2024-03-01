Шотландцев и мейн-кунов чаще всего заводят тюменцы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кошек пород шотландец и мейн-кун чаще всего заводят тюменцы. Что касается очень редких пород, они не так популярны среди жителей областной столицы. Стоит отметить, что любители котов в равном соотношении заводят как породистых животных, так и подбирают на улице или берут из приютов.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала управляющая одной из тюменских ветклиник Анна Гроо.

"Вакцинировать питомцев нужно ежегодно независимо от породы, возраста или времени года. Неважно, контактирует кот с другими животными, живет дома или гуляет на улице. Любую инфекцию, в том числе бешенство, можно принести даже на одежде. От внешних паразитов можно обрабатывать животное регулярно. Например, нанести капли на холку или надеть специальный ошейник. Всякие блошки могут жить дома в плинтусах, а при потеплении уличных иксодовых клещей человек может принести на одежде", - сказала Анна Гроо.

Врачи рекомендуют проводить профилактический осмотр питомца раз в год. Это первичный прием терапевта, общий биохимический анализ крови, УЗИ брюшной полости. "Питомцев необходимо проверять, поскольку котики не умеют разговаривать и никогда не скажут, что и где у них болит. При потеплении не стоит широко открывать окна, потому что хвостатые могут прыгнуть за птичкой или их может продуть, и они заработают бронхит", - отметила сотрудник ветклиники.

Видео: ИА "Тюменская линия"

Добавим, у сотрудников "Тюменской линии" живут мейн-кун, курильский бобтейл, русская голубая, тайская и простые беспородные котики.

Юлия Божок