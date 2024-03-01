Тюменская компания разработала голосовое управление дашбордом ситуационного центра правительства РФ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Голосовое управление для дашборда, которым оснащен ситуационный центр правительства России, разработала компания ОКАС из Тюмени. Система, основанная на технологиях искусственного интеллекта, распознает голосовую задачу и выводит на экран необходимую информацию.

Об этом рассказал на демонстрационном дне бизнес-решений с применением искусственного интеллекта в "Точке кипения" представитель компании Степан Кирьянов.

"Еще один наш кейс – это голосовое управление, которое мы сделали для дашборда размером три на шесть метров. Находится он в ситуационном центре правительства Российской Федерации. Нашей задачей здесь была именно реализация голосового управления. Довольно большое количество людей пользуются в моменте системой и она через интеграции подтягивает нужную информацию, например, относительно выполнения одного из указов президента. То есть она распознает маркер вопроса", - уточнил сотрудник ОКАСа.

Дашборд - это информационная панель, которая получает данные из других систем и отображает их в понятном виде.

Вместе с тем, в числе реализованных компанией кейсов в части технологий искусственного интеллекта есть и региональный информер. Это система с набором необходимых малому бизнеса функций. В том, числе виртуальный ассистент компании, рестораны и доставка продуктов, гостиничный бизнес, организация питания, ассистент на сайте - для гостиниц или ресторана. Также в доработке персональный помощник.

"Это крайне удобная в использовании вещь. Особенно для решения типовых часто повторяющихся вопросов, то, на что человек тратит максимальное количество времени", - подчеркнул Степан Кирьянов.

Отметим, демонстрационный день бизнес-решений искусственного интеллекта организовал департамент информатизации Тюменской области.

Оксана Корнеенкова