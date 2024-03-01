Тюменская компания разработала голосовое управление дашбордом ситуационного центра правительства РФ
Голосовое управление для дашборда, которым оснащен ситуационный центр правительства России, разработала компания ОКАС из Тюмени. Система, основанная на технологиях искусственного интеллекта, распознает голосовую задачу и выводит на экран необходимую информацию.
Об этом рассказал на демонстрационном дне бизнес-решений с применением искусственного интеллекта в "Точке кипения" представитель компании Степан Кирьянов.
"Еще один наш кейс – это голосовое управление, которое мы сделали для дашборда размером три на шесть метров. Находится он в ситуационном центре правительства Российской Федерации. Нашей задачей здесь была именно реализация голосового управления. Довольно большое количество людей пользуются в моменте системой и она через интеграции подтягивает нужную информацию, например, относительно выполнения одного из указов президента. То есть она распознает маркер вопроса", - уточнил сотрудник ОКАСа.
Дашборд - это информационная панель, которая получает данные из других систем и отображает их в понятном виде.
Вместе с тем, в числе реализованных компанией кейсов в части технологий искусственного интеллекта есть и региональный информер. Это система с набором необходимых малому бизнеса функций. В том, числе виртуальный ассистент компании, рестораны и доставка продуктов, гостиничный бизнес, организация питания, ассистент на сайте - для гостиниц или ресторана. Также в доработке персональный помощник.
"Это крайне удобная в использовании вещь. Особенно для решения типовых часто повторяющихся вопросов, то, на что человек тратит максимальное количество времени", - подчеркнул Степан Кирьянов.
Отметим, демонстрационный день бизнес-решений искусственного интеллекта организовал департамент информатизации Тюменской области.
Оксана Корнеенкова