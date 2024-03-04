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Добровольная пожарная команда начала работу в Сорокинском районе

Общество, 19:41 04 марта 2024

противопожарная служба Тюменской области | Фото: противопожарная служба Тюменской области

Добровольная пожарная команда начала работу в с. Ворсиха Сорокинского района 4 марта, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Четыре населенных пункта будут обеспечены защитой пожарных-добровольцев, а в случае необходимости – на помощь придут подразделения федеральной и областной противопожарных служб.

Благодаря совместной работе области, района и сельского поселения в распоряжении команды – здание, пожарный автомобиль и необходимое снаряжение.

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# профилактика пожаров

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