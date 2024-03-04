Добровольная пожарная команда начала работу в Сорокинском районе
Общество, 19:41 04 марта 2024
| Фото: противопожарная служба Тюменской области
Добровольная пожарная команда начала работу в с. Ворсиха Сорокинского района 4 марта, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Четыре населенных пункта будут обеспечены защитой пожарных-добровольцев, а в случае необходимости – на помощь придут подразделения федеральной и областной противопожарных служб.
Благодаря совместной работе области, района и сельского поселения в распоряжении команды – здание, пожарный автомобиль и необходимое снаряжение.