Более 84 тысяч тонн семян яровых культур проверили в Тюменской области

| Фото: Россельхозцентр Тюменской области | Фото: Россельхозцентр Тюменской области

Более 84 тыс. тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур проверили в Тюменской области. При этом общий объем, который предстоит исследовать специалистам регионального Россельхозцентра составляет почти 196 тыс. тонн, сообщает ведомство.

Кондиционными специалисты по результатам исследований признали 57,85 тыс. тонн - это 30 % от засыпки, и на 2 % больше, чем годом ранее. Не соответствуют требованиям стандарта – 26,5 тыс. тонн, из которых большая часть – 24,4 тыс. тонн по засоренности.

Наибольший объем семян, которые уже прошли проверку и готовы к общей засыпке, в Аромашевском районе – 96 %, в Ярковском – 90 %, Вагайском - 89 %.

Отметим, что количество проверенных семян в районах еженедельно увеличивается. Хозяйства проводят сортировку имеющихся семян, производят закупку нового семенного материала к посевной.