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Правительство РФ продлило временный запрет на вывоз семян рапса

Экономика, 15:08 09 марта 2024

t.me/government_rus

Временный запрет на вывоз семян рапса из РФ продлен до 31 августа 2024 года, сообщает правительство РФ. Предыдущие ограничения распространялись на период с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 г.

"Решение позволит обеспечить загрузку отечественных предприятий, производящих рапсовое масло, а также обеспечить отрасль животноводства необходимыми продуктами переработки этой масличной культуры",- уверены в кабмине.

Запрет не распространяется на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию, Южную Осетию. Также запрет не коснется семян рапса, вывозимых в рамках международных межправительственных соглашений и оказания гуманитарной помощи иностранным государствам.

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# Правительство РФ , рапс

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