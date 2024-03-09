Правительство РФ продлило временный запрет на вывоз семян рапса
Временный запрет на вывоз семян рапса из РФ продлен до 31 августа 2024 года, сообщает правительство РФ. Предыдущие ограничения распространялись на период с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 г.
"Решение позволит обеспечить загрузку отечественных предприятий, производящих рапсовое масло, а также обеспечить отрасль животноводства необходимыми продуктами переработки этой масличной культуры",- уверены в кабмине.
Запрет не распространяется на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию, Южную Осетию. Также запрет не коснется семян рапса, вывозимых в рамках международных межправительственных соглашений и оказания гуманитарной помощи иностранным государствам.