Фотогалерея: "Тюменская весна" угощает и веселит горожан

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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На десятках площадок проходит фестиваль "Тюменская весна. Всей семьей" в областном центре 16 марта. Он включает в себя гастрономический фестиваль "Гуляй, Масленица", полевые кухни, продуктовые ярмарки.

На открытии фестиваля выступили с концертной программой творческие коллективы города. Выбрать ближайшую точку с активностью можно на сайте фестиваля.

Продолжается викторина "Люби свой край". Участники, которые ответили правильно на вопросы первого тура, автоматически переходят во второй. Они смогут получить суперподарки - автомобили и квартиры. Победителей определят в прямом эфире телеканала "Тюменское время" 16 марта в 15 часов и 20 часов.