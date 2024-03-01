Фотогалерея: "Тюменская весна" угощает и веселит горожан
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На десятках площадок проходит фестиваль "Тюменская весна. Всей семьей" в областном центре 16 марта. Он включает в себя гастрономический фестиваль "Гуляй, Масленица", полевые кухни, продуктовые ярмарки.
На открытии фестиваля выступили с концертной программой творческие коллективы города. Выбрать ближайшую точку с активностью можно на сайте фестиваля.
Продолжается викторина "Люби свой край". Участники, которые ответили правильно на вопросы первого тура, автоматически переходят во второй. Они смогут получить суперподарки - автомобили и квартиры. Победителей определят в прямом эфире телеканала "Тюменское время" 16 марта в 15 часов и 20 часов.