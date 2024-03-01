Фабрика "Квартет" представила на ярмарке новинку — набор "Вечерняя Тюмень"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

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Новый набор шоколадных конфет "Вечерняя Тюмень" представила кондитерская фабрика "Квартет" на ярмарке в рамках фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей".

"При создании этого набора использованы три вида шоколада: белый, молочный, горький. Здесь десять разных начинок. Цены у нас на ярмарках всегда ниже. Например, "Вечерняя Тюмень" в наших магазинах стоит 690 рублей. Сегодня стоимость — 600 рублей. Также есть наборы, которые стоят 550 рублей, у нас сегодня — 530 рублей", — рассказала продавец Анна Скрипка.

Она отметила, что люди активно берут продукцию фабрики. Конфеты разбирают, но их подвозят на точку снова.

Найти продукцию предприятия, в частности, можно по адресам: ул. Николая Гондатти, 13, ул. Николая Зелинского, 22.

Ярмарки в Тюмени работают с 9 до 17-18 часов. Они откроются и 17 марта. Со списком площадок можно ознакомиться по ссылке.

Инна Пахомова