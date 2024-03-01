На фестивале "Тюменская весна. Всей семьей" в Тобольском районе жителей угощают пельменями и гречневой кашей

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Жители Тобольского района активно участвуют во втором дне фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей" на праздничных площадках у дома, слушают веселые песни и отвечают на вопросы викторины и получают подарки.

Так, семья из с. Верхние Аремзяны получила тостер и заварочный чайник, Надежда Лагунова из с. Байкалово - телевизор - за правильный ответ на вопрос, сообщает администрация района.

А в байкаловском доме культуры проходит концертная программа "Любимый край", в рамках фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей". Посетителям предлагают гречневую кашу с тушенкой и разнообразную выпечку. Каша – одно из главных блюд фестиваля, ее готовят по особым рецептам, чтобы она получилась вкусной и ароматной.

А в Кутарбитке на фестивале "Тюменская весна. Всей семьей" гостей угощали пельменями. Более 150 порций раздали на празднике. А ещё организаторы провели мастер-класс по лепке пельменей.