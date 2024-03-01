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14 подарков получили победители викторины "Люби свой край" в первой суперигре 16 марта

Общество, 14:27 16 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

14 подарков получили победители викторины "Люби свой край" в первой суперигре 16 марта. Они проверили знания о Тюменской области и России. Ответы зачастую давали незамедлительно.

Квартира, машина, две Яндекс-станции, телевизоры, велосипед, самокат, турпакеты в Тобольск и аквапарк "Лето Лето" на семью, микроволновку, ноутбук и холодильник получили участники тура.

Асия и ее муж рады новой квартире. Они уже на заслуженном отдыхе и управляться им вдвоем по дому стало сложнее. Потому подарок викторины оказался очень своевременным – они планируют переехать в квартиру, где все рядом и под рукой.

Сергей из д. Патрушева получил автомобиль LADA Granta Cross. В его семье это вторая машина. Они с женой уже определили, что на новинке он будет ездить сам, а на его прежнем авто – жена.

Второй тур викторины 16 марта продолжится в эфире телеканала "Тюменское время" в 15 и 20 часов.

Организаторы дали совет, как увеличить шансы на получение суперподарков. Нужно отключить автоответчик на телефоне, а также постараться как можно раньше принять участие в викторине. Так номер телефона будет дольше находиться в единой базе.

Выбрать площадку викторины "Люби свой край", которая проходит в рамках фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей", рядом с домом можно на сайте.

Оксана Корнеенкова

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# викторина , Тюменская весна

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