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Почетный гражданин Тюменской области Юрий Конев назвал главный секрет вкуснейших блинов

Общество, 13:30 16 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Секрет вкуснейших блинов назвал почетный гражданин Тюменской области Юрий Конев. По его мнению, нет ничего лучше для выпекания блинов, чем чугунная сковорода.

"На чугунной сковороде получаются и тонкие и толстые блины. У нее большая теплопроводность. Она равномерно разогревается и блины не горят. Для блинов должна быть отдельная сковорода. Так было у моей мамы. Она тогда их жарила в русской печи, в которой не надо переворачивать блины, потому что в печи они выпекаются с двух сторон", - поделился Юрий Конев с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия".

скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

Хотя, по мнению Юрия Конева, секретов выпекания много и в тесте, и в сковороде, и в других моментах. Супруга почетного гражданина Тюменской области замешивает тесто для блинов на кефире. Из него блины получаются пышными.

"Настроение сегодня хорошее! Купил на ярмарке щекура. Мы готовим пироги из белой речной сибирской рыбы. Другая в них не так вкусна", - отметил Юрий Конев.

Напомним, разнообразная продукция представлена сельхозтоваропроизводителями Тюменской области на продуктовых ярмарках. Они организованы 16 и 17 марта на площадках фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей". Адрес ближайшей к дому площадки здесь.

Оксана Корнеенкова

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# Масленица , Тюменская весна

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