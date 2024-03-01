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Автомобиль LADA Granta получил Сергей из Тюменского района в викторине "Люби свой край"

Общество, 13:11 16 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Автомобиль LADA Granta получил Сергей из Тюменского района в викторине "Люби свой край" 16 марта. Это уже второе транспортное средство, которое подарили победителям второго тура интеллектуальной игры, которая проходит в рамках фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей".

Мужчина уверенно ответил на вопрос о том, кто возглавил Александровское реальное училище в Тюмени. Второе задание также не вызвало затруднений: Сергей моментально назвал страну, из которой начинался чайный путь.

Победитель по-мужски немногословно сказал, что рад подарку.

Отметим, участники, которые ответили правильно на вопросы первого тура викторины, автоматически переходят во второй. Они смогут получить суперподарки - автомобили и квартиры. Победителей определят в прямом эфире телеканала "Тюменское время" 16 и 17 марта в 12 часов, в 15 часов и 20 часов.

Выбрать площадку викторины "Люби свой край" рядом с домом можно на сайте.

Оксана Корнеенкова

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# викторина , Тюменская весна

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