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Квартиру, машину и другие ценные подарки получили победители пятой суперигры "Люби свой край"

Общество, 14:22 17 марта 2024

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Квартиру, машину и другие ценные подарки получили победители пятой викторины "Люби свой край" 17 марта. Она проходит в рамках фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей". Определение победителей прошло в эфире телеканала "Тюменское время" с 12 часов дня.

Оператор нефтеперерабатывающего предприятия Виталий получил квартиру в новостройке, маркетолог Марина - автомобиль LADA Granta Cross. Курьер службы доставки Никита – холодильник, тюменка Евгения и Тамара Васильевна - Яндекс станции Дуо Макс, Ольга – микроволновку, акушерка Татьяна с кошкой Мусей, а также грузчик Алексей - смартфоны, студент ТИУ Иван - электросамокат, Анна и строитель Даниил – телевизор.

Отметим, участники, которые ответили правильно на вопросы первого тура викторины, автоматически переходят во второй. Они смогут получить суперподарки - автомобили и квартиры. Победителей определят в прямом эфире телеканала "Тюменское время" 17 марта в 15 часов и 20 часов.

Оксана Корнеенкова

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# викторина , Тюменская весна

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