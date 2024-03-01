Победительница шестой суперигры викторины "Люби свой край" получила автомобиль

| Фото: скриншот видео прямого эфира викторины | Фото: скриншот видео прямого эфира викторины

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Автомобиль LADA Granta Cross получила жительница Тюмени в викторине "Люби свой край" фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей" 17 марта. Шестая из семи суперигр началась в 15 часов. Наталья, выполнив задания ведущих, проявила эрудированность и познания истории.

Она назвала музей, который находится на берегу Андреевского озера. А также выбрала верный вариант животных, которые изображены на гербе Тюмени.

Наталья была на работе, когда раздался звонок ведущих викторины. Она очень обрадовалась подарку и сказала, что восстановит права.

Отметим, участники викторины, которые ответили правильно на вопросы первого тура викторины, автоматически переходят во второй. Они смогут получить суперподарки - автомобили и квартиры. Победителей определят в прямом эфире телеканала "Тюменское время" 17 марта в 15 часов и 20 часов.

Оксана Корнеенкова