Мастер-класс по созданию изделий из бумаги проводят для жителей д. Загваздина

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

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Мастер-класс "Масленица" по созданию изделий из бумаги проводят для жителей д. Загваздина Тобольского района на фестивале "Тюменская весна". Участники мероприятия смогут научиться делать традиционные русские обереги, а также узнать больше о культуре и традициях нашего народа, сообщает пресс-служба администрации Тобольского района.

Помимо этого, гостей ждет яркая концертная программа "Широкая Масленица" с участием местных творческих коллективов, исполняющих народные песни и танцы.