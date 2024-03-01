Обладателя квартиры определили в викторине "Люби свой край"

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Квартиру получила, ответив на вопросы на знание региона, жительница Тюмени Закия в викторине "Люби свой край" фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей" 17 марта. Женщина волновалась, но сосредоточилась и угадала второй по численности город Тюменской области - это Тобольск.

А второй вопрос также не вызвал затруднений. Она моментально назвала уникальный для региона элемент деревянной резьбы, украшения для дома - наличники.

"Это сказка?", - переспросила ведущих Закия, не поверив в удачу. Они убедили ее, что действительно женщина стала обладательницей квартиры. Пенсионерка сказала, что передаст приобретение внукам.

Отметим, участники викторины, которые ответили правильно на вопросы первого тура викторины, автоматически переходят во второй. Они смогут получить суперподарки - автомобили и квартиры. Победителей определят в прямом эфире телеканала "Тюменское время" 17 марта в 20 часов.

Оксана Корнеенкова