  • 18 марта 202418.03.2024понедельник
  • USD91,8700
    EUR99,9718
  • В Тюмени 7..9 С 4 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Навыки помощи провалившимся под лед тренируют спасатели в Тюмени, Тобольске и Ишиме

Общество, 19:03 18 марта 2024

Тюменская областная служба экстренного реагирования | Фото: Тюменская областная служба экстренного реагирования

Навыки по оказанию помощи провалившимся под лед людям оттачивают сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Такие тренировки проходят в рамках повседневной деятельности.

"Специальные сборы мы не проводим. Сотрудники отрабатывают мероприятия по спасению людей, провалившихся под лед, на суточном дежурстве. У нас каждый спасатель прошел такую тренировку и обладает достаточным количеством навыков и умений по оказанию помощи тем, кто терпит бедствие на акватории. Они вспоминают порядок действий, готовятся к периоду, когда лед станет тонким. Не исключено, что где-нибудь, когда-нибудь наша помощь пригодится на реках и озерах", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник управления поисково-спасательных работ ТОСЭР Евгений Булкин.

Тюменская областная служба экстренного реагирования | Фото: Тюменская областная служба экстренного реагирования

Средства спасения из воды есть как на вооружении у дежурных, которые передвигаются на автомобиле в Тюмени, Тобольске и Ишиме, так и на центральной спасательной станции, расположенной в районе моста на ул. Челюскинцев. Они оснащены всем необходимым, чтобы оказать своевременную помощь людям, провалившихся под лед.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# спасатели , ТОСЭР

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:03 18.03.2024Навыки помощи провалившимся под лед тренируют спасатели в Тюмени, Тобольске и Ишиме
18:41 18.03.2024В УФО Росгвардия обеспечила безопасность на выборах президента России
18:30 18.03.2024Тюменский дизайнер представила коллекцию из 16 вечерних платьев на показе в Дубае
18:08 18.03.2024Десятилетие воссоединения Крыма с Россией отметили жители Тюмени на форуме-концерте