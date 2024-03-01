Навыки помощи провалившимся под лед тренируют спасатели в Тюмени, Тобольске и Ишиме

| Фото: Тюменская областная служба экстренного реагирования | Фото: Тюменская областная служба экстренного реагирования

Навыки по оказанию помощи провалившимся под лед людям оттачивают сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Такие тренировки проходят в рамках повседневной деятельности.

"Специальные сборы мы не проводим. Сотрудники отрабатывают мероприятия по спасению людей, провалившихся под лед, на суточном дежурстве. У нас каждый спасатель прошел такую тренировку и обладает достаточным количеством навыков и умений по оказанию помощи тем, кто терпит бедствие на акватории. Они вспоминают порядок действий, готовятся к периоду, когда лед станет тонким. Не исключено, что где-нибудь, когда-нибудь наша помощь пригодится на реках и озерах", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник управления поисково-спасательных работ ТОСЭР Евгений Булкин.

| Фото: Тюменская областная служба экстренного реагирования | Фото: Тюменская областная служба экстренного реагирования

Средства спасения из воды есть как на вооружении у дежурных, которые передвигаются на автомобиле в Тюмени, Тобольске и Ишиме, так и на центральной спасательной станции, расположенной в районе моста на ул. Челюскинцев. Они оснащены всем необходимым, чтобы оказать своевременную помощь людям, провалившихся под лед.

Инна Пахомова