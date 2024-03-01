Проблему детского травматизма на дорогах Тюмени обсудили на едином родительском собрании

| Фото: Сергей Куликов | Фото: Сергей Куликов

Тему детского дорожного травматизма обсудили на едином собрании для родителей обучающихся в школах Тюмени, которое состоялось в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 21 марта.

Четвертый год подряд в городе растет статистика. В 2024 году число ДТП с участием несовершеннолетних выросло на треть. Различные ранения получили 32 ребенка.

В преддверии весенних каникул заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области Василий Ренцанов сказал о том, что взрослым необходимо напомнить о правилах безопасного поведения на дорогах.

"Мы не первый год фиксируем рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В основном это аварии, которые происходят с юными пассажирами по вине водителей. Таких примеров много. В этом году погиб один ребенок. В автомобиле ехала семья с двумя детьми, один из которых был очень маленьким. Малыш находился в детском удерживающем устройстве, но оно не было пристегнуто ремнем безопасности. Очень страшно приезжать на места таких ДТП и наблюдать, как себя ведут родители. Отец винил себя за то, что он не пристегнул ребенка", — рассказал Василий Ренцанов.

Сотрудники ГИБДД следят за тем, как родители перевозят несовершеннолетних. Утром и вечером автоинспекторы работают возле учебных заведений и детских садов. В 2023 году зафиксировано более 7 тыс. случаев неправильной перевозки детей. Только за два месяца 2024 года задокументировано уже более 1,5 тыс. Цифры говорят о том, что родители пренебрегают безопасностью детей. Василий Ренцанов обратился к родителям с просьбой не рисковать жизнью детей, соблюдать законодательство. Скорость должна быть сниженной, юные участники дорожного движения должны находится в специальных креслах и быть пристегнутыми.

Также нередко на дорогах страдают дети-пешеходы. Они могут пересекать проезжую часть на красный свет, не убеждаются, что их пропускают автомобилисты, отвлекаются на гаджеты. "Хотелось бы, чтобы вы в преддверии каникул обязательно проговорили эти моменты с детьми. Если у вас дети малого возраста, расскажите им о безопасных маршрутах, пройдите их вместе. Обязательно доведите информацию о том, как правильно переходить проезжую часть, обратите внимание на то, что необходимо убедиться в том, что все участники дорожного движения их пропускают. Обеспечьте детей световозвращающими элементами. У нас достаточно таких примеров, когда водитель не видел выбегающего ребенка в темной одежде", — дополнил замначальника областной Госавтоинспекции.

На собрании предупредили и об опасности использования так называемых средств индивидуальной мобильности или по-простому электросамокатов.

| Фото: Сергей Куликов | Фото: Сергей Куликов

Заместитель главы Тюмени Дина Горковец сказала, что вопрос дорожно-транспортного травматизма остается острым, несмотря на то, что в повестке каждого без исключения образовательного учреждения предусмотрены тематические мероприятия. Особенно проблема актуальна в весенне-летний период.

"Проводится большое количество мероприятий педагогами школ, детских садов совместно с сотрудниками Госавтоинспекции. На протяжении нескольких лет мы стараемся, чтобы формат проведения был разнообразным. Уходим от бесед, классных часов, стараемся использовать максимально интерактивные и практико-ориентированные форматы, такие как: образовательные игры, викторины, квесты для того, чтобы максимально заинтересовать детей различных возрастов. Но при всем при этом дорожно-транспортный травматизм с участием несовершеннолетних остается практически в ежемесячной повестке. Почему так происходит, если столько внимания уделяется этому вопросу? Ответ прост. Вне зависимости от возраста ребенка, родители остаются самыми значимыми взрослыми для него. Поведение, нормы, привычки и ценности формируются в большей степени, исходя от образа жизни, которые пропагандируются в семье", — сказала Дина Горковец.

По ее словам, можно бесконечно долго изучать правила дорожного движения в школе в различных форматах, но если родитель позволяет себе их нарушать, есть огромная вероятность того, что ребенок будет поступать точно так же. В целом, речь идет о том, что необходимо формировать навыки законопослушного поведения. У ребенка не всегда есть адекватное понимание тяжести своего проступка. Если для него является нормой нарушение правил дорожного движения, то вполне вероятно, что в любой другой ситуации он нарушит иные законы. Воспитывать на самом деле нужно не ребенка, а себя, убеждена заместитель главы города.

"Хочу обратиться к родителям, которые находятся за рулем. Когда вы перевозите ребенка, в каждую минуту вы должны помнить о том, что несете ответственность за самое важное и ценное в вашей жизни. Примеры, которые заканчиваются гибелью, тяжелыми травмами ребенка не могут никого оставить равнодушными. Когда понимаешь, что в большинстве случаев трагедию можно было предотвратить, наступает осознание того, как страшно нарушать самые элементарные правила поведения за рулем. Просим своим примером демонстрировать ребятам, как себя нужно вести и как пешеход, и как ответственный водитель", — заключила Дина Горковец.

| Фото: Сергей Куликов | Фото: Сергей Куликов

Депутат Тюменской городской думы Андрей Голоус, присутствующий на собрании, согласился с тем, что родители должны принимать важное участие в деле профилактики ДТП с участием юных пешеходов и пассажиров. "Своим примером взрослые должны показывать, как пристегиваться в машине и соблюдать правила дорожного движения. У детей это останется на всю жизнь", — считает он.

Сейчас совместно с органами образования и здравоохранения в Тюмени проводят мероприятия "Март без ДТП" и дни детской дорожной безопасности в преддверии весенних каникул. Госавтоинспекция привлекает к участию в мероприятиях глав муниципалитетов, волонтеров и общественность.

Напомним, трансляция родительского собрания, посвященного теме детского дорожного травматизма, проходила на сайте информационного агентства "Тюменская линия". Его запись доступна для просмотра.

Инна Пахомова