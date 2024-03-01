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Онлайн родительское собрание #CемьяСоблюдаетПДД проведет ИА "Тюменская линия"

Общество, 14:15 21 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Онлайн родительское собрание #CемьяСоблюдаетПДД начнется в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, областной Дом журналистов) 21 марта в 18 часов.

Спикеры: заместитель главы города Тюмени Дина Горковец, заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области Василий Ренцанов, депутат Тюменской городской думы Андрей Голоус.

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# ГИБДД Тюменской области , правила дорожного движения

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14:15 21.03.2024Онлайн родительское собрание #CемьяСоблюдаетПДД проведет ИА "Тюменская линия"