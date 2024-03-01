Онлайн родительское собрание #CемьяСоблюдаетПДД проведет ИА "Тюменская линия"
Общество, 14:15 21 марта 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Онлайн родительское собрание #CемьяСоблюдаетПДД начнется в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, областной Дом журналистов) 21 марта в 18 часов.
Спикеры: заместитель главы города Тюмени Дина Горковец, заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области Василий Ренцанов, депутат Тюменской городской думы Андрей Голоус.