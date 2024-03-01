Жителям Тюменской области напоминают о правилах пользования электросамокатами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники Госавтоинспекции по Тюменской области напоминают взрослым и детям о правилах пользования самокатами в преддверии весенних каникул и весенне-летнего сезона.

"Взрослые и дети начнут активно пользоваться средствами индивидуальной мобильности. Дети до семи лет могут кататься на самокатах в сопровождении взрослых. До 14 лет выезжать на дорогу категорически запрещается. Пользоваться кикшеринговыми электросамокатами можно с 18 лет", — сказал заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области Василий Ренцанов.

Передвигаться в общем потоке с пешеходами необходимо с той скоростью, с которой идут люди. Сейчас за превышение скорости передвижения на СИМ предусмотрена административная ответственность. С начала лета 2023 года в Тюмени вели активную профилактику в этом направлении и привлекали таких участников дорожного движения к ответственности. Штраф за превышение скорости для управляющих самокатом составляет 800 рублей. Также полторы тысячи рублей придется выложить, если человек, находившийся за рулем самоката, был пьян.

В 2024 году сотрудники Госавтоинспекции уже провели ряд мероприятий с кикшеринговыми компаниями. Использовать их средства передвижения несовершеннолетние не смогут. Но не исключено, что найдутся взрослые, которые оформят право пользования на себя, а самокаты предоставят детям. Так делать нельзя, предупредил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области.

Владельцам собственных самокатов он порекомендовал обратить внимание на мощность средства передвижения.

Также он затронул любителей двухколесного транспорта. Он рекомендовал взрослым дополнительно провести инструктажи по пользованию велосипедами.

"Большое количество дорожно-транспортных происшествий произошло летом 2023 года при проезде дорог, прилегающих к дворовым территориям. Как правило, дети катаются именно в таких местах. В обязательном порядке они должны спешиться, слезть с велосипедов и пройти участок пешком", — добавил Василий Ренцанов.

Напомним, 21 марта в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" состоялось единое родительское собрание. Его запись доступна для просмотра.

Инна Пахомова