Тюменские студенты могут получить 1 млн рублей на конкурсе "Студенческий стартап"

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Курс по подготовке к грантовому конкурсу "Студенческий стартап" запускает офис трансформации совместно с Центром трансфера технологий в ТюмГУ. Победителями проекта в этом году станут 2 тыс. студентов. Они получат финансовую поддержку на реализацию стартап-проектов в размере 1 млн. рублей, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Заявки принимаются до 15 апреля по семи направлениям: цифровые технологии; медицина и здоровье; новые материалы и химические технологии; новые приборы и производственные технологии; биотехнологии; ресурсосберегающая энергетика; креативные индустрии.

"Это прекрасная возможность погрузиться в настоящую жизнь предпринимателя с финансовой поддержкой государства. Это важный и ответственный шаг, к которому нужно подготовиться. До 15 апреля всем планирующим принять участие необходимо проделать большую работу — от ознакомления с конкурсной документацией и проработки проекта до сбора писем поддержки. Во всем этом альма-матер готова оказать поддержку" — поделился сотрудник офиса трансформации, эксперт конкурса в 2023 году Альберт Бранд.

Курс в формате экспертно-консультационного сопровождения с вебинарами, полезными материалами, индивидуальными и командными консультациями стартует 25 марта. Чтобы принять участие, необходимо присоединиться к чату.

Напомним, победителями от ТюмГУ уже становились 12 студентов, среди них Иван Демин, который разрабатывает визуализатор вен.